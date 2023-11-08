Циклевку пола, как и лакировку делают при положительной температуре, пол должен быть сухой. При лакировке желательно прогреть пол и помещение до температуры около 20 градусов, чтобы избежать пузырьков воздуха в слое лака. Нужно обеспечить хороший воздухообмен, но исключить сквозняки. После шлифовки не стоит затягивать с нанесение лака или масла, дерево достаточно быстро впитывает влагу из окружающего воздуха.
Лак набирает окончательную прочность через 10-14 дней, в это время лучше избегать ставить тяжелую мебель на пол; ходить по полу можно, лучше использовать тапочки с мягкой подошвой. Ни в коем случае не накрывать пол пленкой, или картоном до полного высыхания паркетного лака.