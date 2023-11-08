Русская циклевка пола

Русская циклевка пола

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Циклевка пола Московская область

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Подготовка пола для циклевки

 Прежде чем проводить циклевку пола, пол нужно подготовить. Для этого необходимо освободить помещение от мебели и демонтировать плинтуса. Лучше подмести полы от крупного мусора, который может повредить шкурку и барабан циклевочной машины. Необходимо хорошее освещение, там где будет проходить циклевка. Также нужна розетка на 220 вольт и автоматы минимум на 16 ампер для циклевочной и углошлифовальной машины.

 Если полы крепились сверху гвоздями или саморезами, то шляпки необходимо добить, утопить примерно на 5-10 миллиметров. Также помещение должно быть прогрето до 15-20 градусов.

Циклевка пола на веранде

Особенности циклевки пола

 Циклевку пола, как и лакировку делают при положительной температуре, пол должен быть сухой. При лакировке желательно прогреть пол и помещение до температуры около 20 градусов, чтобы избежать пузырьков воздуха в слое лака. Нужно обеспечить хороший воздухообмен, но исключить сквозняки. После шлифовки не стоит затягивать с нанесение лака или масла, дерево достаточно быстро впитывает влагу из окружающего воздуха.

 Лак набирает окончательную прочность через 10-14 дней, в это время лучше избегать ставить тяжелую мебель на пол; ходить по полу можно, лучше использовать тапочки с мягкой подошвой. Ни в коем случае не накрывать пол пленкой, или картоном до полного высыхания паркетного лака.

циклевка пола, старый буковый паркет

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