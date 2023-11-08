Прежде чем проводить циклевку пола, пол нужно подготовить. Для этого необходимо освободить помещение от мебели и демонтировать плинтуса. Лучше подмести полы от крупного мусора, который может повредить шкурку и барабан циклевочной машины. Необходимо хорошее освещение, там где будет проходить циклевка. Также нужна розетка на 220 вольт и автоматы минимум на 16 ампер для циклевочной и углошлифовальной машины.

Если полы крепились сверху гвоздями или саморезами, то шляпки необходимо добить, утопить примерно на 5-10 миллиметров. Также помещение должно быть прогрето до 15-20 градусов.